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08:55, 7 декабря 2023Силовые структуры

Россиянина обвинили в госизмене за перевод денег ВСУ

ФСБ задержала за госизмену жителя Тюменской области, переводившего деньги ВСУ

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Сотрудники ФСБ задержали жителя Тюменской области по обвинению в госизмене в пользу Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным спецслужбы, мужчина переводил деньги Вооруженным Силам Украины (ВСУ). В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Госизмена»).

ФСБ получила данные, свидетельствующие об оказании тюменцем финансовой помощи иностранному государству.

26 ноября Верховный суд Крыма приговорил к 16 годам лишения свободы жителя Ялты за сбор для украинской спецслужбы секретных данных о сотрудниках ФСБ. Он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ («Госизмена»). Его отправили в колонию строгого режима. Также суд назначил ему штраф в 300 тысяч рублей.

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      Любовь Ширижик
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