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11:21, 29 ноября 2023Силовые структуры

Собиравший для Украины сведения о сотрудниках ФСБ получил 16 лет колонии

Крымчанин получил 16 лет колонии за сбор для Украины данных о сотрудниках ФСБ

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Верховный суд Крыма приговорил к 16 годам лишения свободы жителя Ялты за сбор для украинской спецслужбы секретных данных о сотрудниках ФСБ. Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ («Госизмена»).

В ноябре 2021 года сообщалось, что бывший депутат городского совета и экс-мэр Симеиза Юрий Ломенко оказался под следствием по делу о госизмене, ФСБ заподозрила его в сборе данных о своих сотрудниках и передаче секретных сведений Службе безопасности Украины (СБУ) с 2017 по 2018 год.

Мэром Симеиза Ломенко был с 2013 по 2014 год.

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      Любовь Ширижик
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