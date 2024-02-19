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13:44, 19 февраля 2024Силовые структуры

Задержанные ФСБ за шпионаж супруги были причастны к удару ВСУ по больнице в ЛНР

ФСБ: задержанные за шпионаж супруги причастны к удару ВСУ по больнице Новоайдара

Фото: Максим Захаров / РИА Новости

Супружеская пара, задержанная сотрудниками ФСБ по подозрению в шпионаже, оказалась причастна к нанесению удара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по больнице Новоайдара в январе 2023, который унес жизни 14 человек и 24 пострадали. Об этом сообщает РИА Новости.

Супруги занимались сбором сведений о дислокации российских войск и передавали их украинским спецслужбам. Вместе с ними задержан сын-студент.

Женщина дала признательные показания, в которых рассказала, что муж и сын общаются с украинской разведкой и интересовались месторасположением Вооруженных сил России, а также поступают ли в госпиталь, где она работает, раненные российские военные. Она передавала информацию членам своей семьи, чтобы избежать семейных скандалов. По ее словам, она понимала, что по больнице может быть нанесен удар ВСУ.

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      Любовь Ширижик
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