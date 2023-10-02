«Бросили и забыли»: задержанный в Белоруссии украинец пожаловался на предательство Киева
Обвиняемый в диверсии против российского военного самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50 на аэродроме под Минском украинец Николай Швец обвинил Киев в предательстве. По его словам, дипломаты не посещали его в СИЗО и не помогли найти адвоката.
Меня бросили, меня забыли, меня предали…
Мужчина также заявил, что после выполнения им задания его эвакуация на Украину не была предусмотрена. Он предположил, что его хотели использовать для второго задания, а потом вообще «зачистить». Кроме того, Швец выразил сомнения в целесообразности самой акции против самолета, заявив, что, по сути, это было сделано ради «шумихи в новостях».
Тренировки диверсанта проходили на разных площадках на протяжении долгого времени
Ранее Николай Швец рассказал, что Служба безопасности Украины (СБУ) тренировала его в течение долгого времени. «Тренировали меня на разных площадках, на аэродромах, в лесу. Достаточно много времени прошло», — заявил он. Задержанный также сообщил, что перед выездом куратор СБУ назвал ему цель диверсии — самолет дальнего радиолокационного обнаружения, из-за которого, как пояснил подозреваемый, происходили «все объявлявшиеся на Украине воздушные тревоги».
О длительной подготовке задержанного ранее рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, Швец «был обучен всему этому не за один месяц». «После подготовки он был маршрутирован, так говорят в КГБ, на нашу территорию», — добавил белорусский лидер.
По словам Лукашенко, задержанный имеет паспорта России и Украины, являясь IT-специалистом, был завербован СБУ в 2014 году. Политик также утверждает, что разработкой операции по уничтожению самолета занимался Киев совместно с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) США.
Впервые об атаке на А-50 стало известно 26 февраля, когда белорусский оппозиционный ресурс BYPOL выложил фотографии самолета. Его представители заявили, что сумели повредить самолет с помощью беспилотного аппарата, а позже — сбежать за рубеж. Всего по делу о теракте в Мачулищах задержаны более 20 человек, остальным удалось скрыться за границей. Изначально Минобороны Белоруссии опровергло сведения о повреждении российского самолета. Однако позже Лукашенко признал, что А-50 все же получил «царапину и пробоину».
В диверсии в Мачулищах нашли «польский след»
Ранее оперативный сотрудник Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии заявил о возможной причастности спецслужб Польши к атаке на российский самолет А-50 на белорусском аэродроме Мачулищи. По его словам, об этом свидетельствует тот факт, что в атаке были задействованы несколько человек «из числа так называемых беглых, которые находятся в настоящее время на территории Польши».
Александр Лукашенко пообещал провести «жесточайшую зачистку» всех, кто может быть причастен к террористическим группировкам. При этом он обвинил в произошедшем лично президента Украины Владимира Зеленского, несколько раз назвав его гнидой во время своего выступления.
Президент Зеленский — просто гнида. Просто гнида! Такие операции не проводятся без согласования с руководителем страны и главнокомандующим
В свою очередь, Украина отрицает причастность к нападению, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк. Ответственность за случившееся чиновник возложил на «местных партизан» и обвинил Белоруссию в пособничестве России. Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко выразил мнение, что подобные обвинения являются очередной попыткой создать искусственную угрозу со стороны Киева.