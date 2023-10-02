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06:22, 2 октября 2023Бывший СССР

«Бросили и забыли»: задержанный в Белоруссии украинец пожаловался на предательство Киева

Обвиняемый в атаке на аэродроме под Минском Швец: Киев меня забыл и бросил

Фото: Vladimir Baranov / Global Look Press

Обвиняемый в диверсии против российского военного самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50 на аэродроме под Минском украинец Николай Швец обвинил Киев в предательстве. По его словам, дипломаты не посещали его в СИЗО и не помогли найти адвоката.

Меня бросили, меня забыли, меня предали…

Николай Швецобвиняемый в диверсии против российского военного самолета А-50

Мужчина также заявил, что после выполнения им задания его эвакуация на Украину не была предусмотрена. Он предположил, что его хотели использовать для второго задания, а потом вообще «зачистить». Кроме того, Швец выразил сомнения в целесообразности самой акции против самолета, заявив, что, по сути, это было сделано ради «шумихи в новостях».

Тренировки диверсанта проходили на разных площадках на протяжении долгого времени

Ранее Николай Швец рассказал, что Служба безопасности Украины (СБУ) тренировала его в течение долгого времени. «Тренировали меня на разных площадках, на аэродромах, в лесу. Достаточно много времени прошло», — заявил он. Задержанный также сообщил, что перед выездом куратор СБУ назвал ему цель диверсии — самолет дальнего радиолокационного обнаружения, из-за которого, как пояснил подозреваемый, происходили «все объявлявшиеся на Украине воздушные тревоги».

О длительной подготовке задержанного ранее рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, Швец «был обучен всему этому не за один месяц». «После подготовки он был маршрутирован, так говорят в КГБ, на нашу территорию», — добавил белорусский лидер.

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По словам Лукашенко, задержанный имеет паспорта России и Украины, являясь IT-специалистом, был завербован СБУ в 2014 году. Политик также утверждает, что разработкой операции по уничтожению самолета занимался Киев совместно с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) США.

Впервые об атаке на А-50 стало известно 26 февраля, когда белорусский оппозиционный ресурс BYPOL выложил фотографии самолета. Его представители заявили, что сумели повредить самолет с помощью беспилотного аппарата, а позже — сбежать за рубеж. Всего по делу о теракте в Мачулищах задержаны более 20 человек, остальным удалось скрыться за границей. Изначально Минобороны Белоруссии опровергло сведения о повреждении российского самолета. Однако позже Лукашенко признал, что А-50 все же получил «царапину и пробоину».

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В диверсии в Мачулищах нашли «польский след»

Ранее оперативный сотрудник Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии заявил о возможной причастности спецслужб Польши к атаке на российский самолет А-50 на белорусском аэродроме Мачулищи. По его словам, об этом свидетельствует тот факт, что в атаке были задействованы несколько человек «из числа так называемых беглых, которые находятся в настоящее время на территории Польши».

Александр Лукашенко пообещал провести «жесточайшую зачистку» всех, кто может быть причастен к террористическим группировкам. При этом он обвинил в произошедшем лично президента Украины Владимира Зеленского, несколько раз назвав его гнидой во время своего выступления.

Президент Зеленский — просто гнида. Просто гнида! Такие операции не проводятся без согласования с руководителем страны и главнокомандующим

Александр Лукашенкопрезидент Белоруссии

В свою очередь, Украина отрицает причастность к нападению, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк. Ответственность за случившееся чиновник возложил на «местных партизан» и обвинил Белоруссию в пособничестве России. Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко выразил мнение, что подобные обвинения являются очередной попыткой создать искусственную угрозу со стороны Киева.

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    Марина Совина
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