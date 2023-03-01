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22:34, 1 марта 2023Бывший СССР

Миноброны Белорусси опровергло сведения о повреждении российского самолета

МО Белоруссии подтвердило, что самолет А-50 ВКС РФ несет дежурство на аэродроме Мачулищи

Видео: Telegram-канал Минобороны Белоруссии

Министерство обороны Белоруссии в официальном Telegram-канале опровергло сообщения о повреждении самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 Воздушно-космических сил (ВКС) России, которые ранее появились в ряде онлайн-СМИ.

В ведомстве подтвердили, что самолет несет дежурство на аэродроме Мачулищи и показали видео со взлетно-посадочной полосы.

«Российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 на дежурстве в аэропорту Мачулищи», — говорится в подписи к кадрам, на которых самолет полностью исправен.

Ранее Государственный пограничный комитет Белоруссии опроверг сообщения о якобы имевшей место перестрелке на границе с Украиной, отметив, что пограничники огонь не открывали и несут службу в местах постоянной дислокации.

Марина Совина
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