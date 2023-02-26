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21:50, 26 февраля 2023Бывший СССР

В Белоруссии опровергли сообщения о перестрелке на границе с Украиной

Госпогранкомитет Белоруссии опроверг сообщения о перестрелке на границе с Украиной

Фото: страница Госпогранкомитета Белоруссии во «ВКонтакте»

Государственный пограничный комитет Белоруссии опроверг сообщения о якобы имевшей место перестрелке на границе с Украиной. Заявление приводится на официальной странице ведомства во «ВКонтакте».

Отмечается, что информация о перестрелке на участке украинско-белорусской границы 25 февраля, появилась в сети, в первую очередь на ресурсах «деструктивной направленности».

«Тиражируемая экстремистами информация не имеет ничего общего с действительностью. Никаких инцидентов с применением оружия не было, пограничные наряды огонь не открывали», — говорится в заявлении Госпогранкомитета.

В ведомстве добавили, что белорусские пограничники несут службу в местах постоянной дислокации, и призвали доверять только официальным источникам.

Ранее Минобороны Белоруссии сообщило, что одно из подразделений ракетных войск страны получило приказ начать проверку боеготовности.

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Марина Совина
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