В Белоруссии началась проверка боеготовности ракетчиков

Минобороны Белоруссии сообщило о проверке боеготовности ракетного подразделения

Одно из подразделений ракетных войск Белоруссии получило приказ начать проверку боеготовности. Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале министерства обороны республики.

«В рамках мероприятий боевой готовности одно из ракетных подразделений выдвигается в назначенный район», — говорится в сообщении.

Командование отмечает, что на учениях личному составу предстоит оборудовать район пуска и подготовить технику к боевому применению. Других подробностей происходящего не приводится.

Ранее Министерство обороны Белоруссии сообщило о наличии прямых военных угроз для безопасности республики на западных границах. Одной из таких ведомство сочло контингент НАТО, расположенный в Польше.