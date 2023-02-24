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10:19, 24 февраля 2023Бывший СССР

В Белоруссии началась проверка боеготовности ракетчиков

Минобороны Белоруссии сообщило о проверке боеготовности ракетного подразделения

Фото: Андрей Александров / РИА Новости

Одно из подразделений ракетных войск Белоруссии получило приказ начать проверку боеготовности. Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале министерства обороны республики.

«В рамках мероприятий боевой готовности одно из ракетных подразделений выдвигается в назначенный район», — говорится в сообщении.

Командование отмечает, что на учениях личному составу предстоит оборудовать район пуска и подготовить технику к боевому применению. Других подробностей происходящего не приводится.

Ранее Министерство обороны Белоруссии сообщило о наличии прямых военных угроз для безопасности республики на западных границах. Одной из таких ведомство сочло контингент НАТО, расположенный в Польше.

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Алевтина Запольская
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