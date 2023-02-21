Минобороны Белоруссии заявило о наличии прямых военных угроз республике

Минобороны Белоруссии: обстановка вокруг страны кризисная, есть прямые военные угрозы

Обстановка вокруг Белоруссии кризисная, есть прямые военные угрозы республике, заявил начальник Департамента международного военного сотрудничества белорусского Министерства обороны полковник Валерий Ревенко.

«Прежде всего эти угрозы связаны с ускоренной масштабной милитаризацией Европейского континента и поступательным наращиванием вблизи наших границ иностранного военного присутствия», — сообщил Ревенко.

По его словам, уже сейчас в Европе находятся около 60 тысяч солдат США, а 34 тысячи военнослужащих НАТО дислоцируются на восточном фланге Альянса, в непосредственной близости к Белоруссии.

«По сути, сформированы условия, при которых на основе уже развернутых воинских частей и подразделений объединенных вооруженных сил НАТО в кратчайшие сроки могут быть созданы ударные группировки войск для их применения на белорусском направлении», — заключил полковник.

Ранее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко посетит Иран в середине марта. Он заявил, что эта встреча выведет страны на более высокий уровень сотрудничества.