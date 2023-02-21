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11:52, 21 февраля 2023Бывший СССР

Минобороны Белоруссии заявило о наличии прямых военных угроз республике

Минобороны Белоруссии: обстановка вокруг страны кризисная, есть прямые военные угрозы
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Обстановка вокруг Белоруссии кризисная, есть прямые военные угрозы республике, заявил начальник Департамента международного военного сотрудничества белорусского Министерства обороны полковник Валерий Ревенко.

«Прежде всего эти угрозы связаны с ускоренной масштабной милитаризацией Европейского континента и поступательным наращиванием вблизи наших границ иностранного военного присутствия», — сообщил Ревенко.

По его словам, уже сейчас в Европе находятся около 60 тысяч солдат США, а 34 тысячи военнослужащих НАТО дислоцируются на восточном фланге Альянса, в непосредственной близости к Белоруссии.

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«По сути, сформированы условия, при которых на основе уже развернутых воинских частей и подразделений объединенных вооруженных сил НАТО в кратчайшие сроки могут быть созданы ударные группировки войск для их применения на белорусском направлении», — заключил полковник.

Ранее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко посетит Иран в середине марта. Он заявил, что эта встреча выведет страны на более высокий уровень сотрудничества.

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Алевтина Запольская
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