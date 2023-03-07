МИД Украины ответил на обвинения в причастности к атаке на российский самолет

МИД Украины отверг обвинения в причастности к атаке на российский самолет А-50 в Мачулищах

Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко ответил на обвинения в причастности украинских спецслужб к атаке на российский самолет А-50 на белорусском аэродроме Мачулищи. С соответствующим заявлением он выступил на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Категорически отвергаем инсинуации [президента Белоруссии] Александра Лукашенко о якобы причастности украинской стороны к событиям», — написал дипломат в соцсети. По его словам, подобные обвинения являются очередной попыткой создать искусственную угрозу со стороны Киева.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что атаку на российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 совершили «местные партизаны».

7 марта Лукашенко рассказал о задержании в стране причастного к попытке диверсии на аэродроме Мачулищи. Он уточнил, что мужчина, являясь IT-специалистом, был завербован Службой безопасности Украины в 2014 году. По его словам, задержанный имеет российский и украинский паспорта. Политик подчеркнул, что операцию по уничтожению российского самолета разрабатывали в Киеве совместно с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) США.

Всего, по словам Лукашенко, по делу о теракте в Мачулищах задержаны более 20 человек, остальным удалось скрыться за границей. Он уточнил, что за атакой на объект, которая произошла 26 февраля, стояли представители белорусской оппозиции, взаимодействующие с СБУ.