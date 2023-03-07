В Белоруссии задержали причастного к диверсии против российского самолета

Лукашенко заявил о задержании причастного к попытке диверсии на аэродроме Мачулищи

В Белоруссии задержали причастного к попытке диверсии против российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 на аэродроме Мачулищи, сообщил президент страны Александр Лукашенко. Его слова приводит Telegram-канал БЕЛТА.

По словам Лукашенко, задержанный имеет паспорт России и Украины, родился в Кривом Роге, некоторые время жил в Крыму. Являясь IT-специалистом, был завербован Службой безопасности Украины (СБУ) в 2014 году.

«Были задействованы самые высокие технологии. Он был обучен всему этому не за один месяц. После подготовки он был маршрутирован, так говорят в КГБ, на нашу территорию», — заявил белорусский лидер.

В начале марта Министерство обороны Белоруссии в официальном опровергло сообщения о повреждении самолета А-50 Воздушно-космических сил (ВКС) России, которые ранее появились в ряде онлайн-СМИ.