Лукашенко раскрыл подробности о диверсии против российского самолета

Александр Лукашенко раскрыл подробности о попытке диверсии против самолета ВКС России А-50

В Белоруссии за попытку диверсии против самолета дальнего радиолокационного обнаружения ВКС России А-50 на аэродроме Мачулищи задержали более 20 человек, остальным удалось скрыться за границей. Об этом рассказал президент республики Александр Лукашенко, его слова цитирует БЕЛТА.

По словам политика, за атакой на объект, которая произошла 26 февраля, стояли представители белорусской оппозиции, взаимодействующие со Службой безопасности Украины (СБУ).

Самолет практически не пострадал, однако получил «царапину и пробоину».

«Это хорошо, это блестяще проведенная операция. Совершено невероятное, чтобы за каких-то 4-5 дней установить всех пособников и задержать. Найти иголку в стоге сена», — раскрыл Лукашенко подробности операции.

Глава государства добавил, что атака была совершена при помощи «маленького беспилотника» китайского производства. В связи с нападением он пообещал провести «жесточайшую зачистку» всех, кто может быть причастен к террористическим группировкам.

А им я хочу сказать, чтобы они готовились. Мы уже к ним идем. Наши ребята уже на пороге, пусть готовятся. Лучший вариант — если они придут сами: руки вверх, придут и сдадутся. Это будет для них спасение Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Лукашенко связал теракт в Брянске с нападением на аэродром

Как полагает Лукашенко, нападение на аэродром Мачулищи и проникновение диверсионной группы в Брянскую область, в результате которой погиб мужчина и был ранен ребенок, стали «звеньями одной цепи».

Он пояснил, что таким образом вооруженные противники режима захотели показать западным странам свою полезность и готовность продолжать атаки. «Деньги же нужны. А наши беглые рассчитывали получить финансирование за это», — считает белорусский лидер.

Касательно участия СБУ в операции против самолета, Лукашенко заверил, что спецслужба курировала ее с самого начала, а также помогала террористам скрыться от преследования.

«Притом и на начальном, и на конечном этапе нашей операции. Ну и, наверное, бог помог и случилось чудо. Благодаря нашим оперативникам — Комитета госбезопасности, МВД и пограничникам», — отметил глава государства.

Он также обвинил в произошедшем лично президента Украины Владимира Зеленского, трижды назвав его гнидой во время выступления.

Гнида потому, что он бегает вокруг Беларуси, присылает к нам людей и просит, как я уже говорил: "Давайте заключим пакт о ненападении, давайте договоримся, у нас с вами нет никаких проблем". (...) И в это время… Что ж, вызов брошен Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Украина отрицает причастность к нападению

Официальную позицию Банковой по нападению высказал во вторник, 7 марта советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Ответственность за случившееся чиновник возложил на «местных партизан» и обвинил Белоруссию в пособничестве России.

Диверсии — это когда с белорусской границы заходят ДРГ. Удар по самолету-корректировщику А-50 — антитеррористический акт Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк

Другие украинские официальные лица, в том числе представляющие спецслужбы, ситуацию с А-50 не комментировали.

Ответственность за атаку на аэродром взяли на себя белорусские эмигранты

Впервые об атаке на А-50 стало известно 26 февраля, когда белорусский оппозиционный ресурс BYPOL выложил фотографии самолета. Его представители заявили, что сумели повредить самолет с помощью беспилотного аппарата, а позже — сбежать за рубеж.

Кроме того, радикалы заверили, что воздушное судно «летать уже не сможет», несмотря на его особенную ценность для российских Воздушно-космических сил (ВКС).

1 марта Министерство обороны Белоруссии отвергло сведения о повреждении самолета при атаке с беспилотника. Вскоре ведомство опубликовало видео, доказывающее, что судно осталось в рабочем состоянии.

Во вторник, 7 марта, Лукашенко признал, что А-50 все же получил «царапину и пробоину».