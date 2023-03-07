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14:53, 7 марта 2023Бывший СССР

Лукашенко назвал диверсию на аэродроме и теракт под Брянском звеньями одной цепи

Лукашенко заявил, что теракты в Мачулищах и Брянской области стали звеньями одной цепи
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Maxar Technologies / Reuters

Диверсия на аэродроме Мачулищи под Минском против российского самолета А-50 и теракт в Брянской области — звенья одной цепи, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом сообщает РИА Новости. По словам белорусского лидера, произошедшее должно было возыметь эффект в СМИ.

«И все было увязано, как звенья одной цепи, — у нас теракт в Мачулищах, и в Брянской области, когда диверсионно-разведывательная группа с территории Украины — около 40, а может, больше, мерзавцев — зашли, расстреляли мирных граждан, ранили ребенка», — сказал Лукашенко.

Он также отметил, что даже если бы диверсия против российского самолета и удалась, эффекта бы эта акция не возымела, поскольку он не является единственным.

Лукашенко, помимо прочего, назвал украинского коллегу Владимира Зеленского «просто гнидой» и добавил, что он знал о подготовке диверсии на аэродроме.

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Алевтина Запольская
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