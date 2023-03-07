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14:38, 7 марта 2023Бывший СССР

Лукашенко назвал Зеленского «просто гнидой»

Президент Белоруссии Лукашенко назвал украинского коллегу Зеленского «просто гнидой»

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал украинского коллегу Владимира Зеленского «просто гнидой» и добавил, что он знал о подготовке диверсии в республике. Его слова передает БЕЛТА.

«Я еще как-то думал, что Украине нужен мир, что Зеленский болеет за свой народ. Президент Зеленский — просто гнида. Просто гнида! Такие операции не проводятся без согласования с руководителем страны и главнокомандующим», — высказался белорусский лидер.

Лукашенко считает Зеленского «гнидой», потому что украинский президент «бегает вокруг Беларуси, присылает к нам людей и просит, как я уже говорил: "Давайте заключим пакт о ненападении, давайте договоримся"». Глава республики ответил на такое предложение, что Белоруссия не собирается нападать.

Ранее Лукашенко рассказал о задержании в стране причастного к попытке диверсии на аэродроме Мачулищи. Он уточнил, что мужчина, являясь IT-специалистом, был завербован Службой безопасности Украины в 2014 году. По его словам, задержанный имеет российский и украинский паспорта. Политик подчеркнул, что операцию же по уничтожению российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 разрабатывали в Киеве совместно с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) США.

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Кристина Есикова
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