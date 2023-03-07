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16:41, 7 марта 2023Бывший СССР

Киев назвал участников диверсии на белорусском аэродроме

Подоляк: российский самолет А-50 на белорусском аэродроме атаковали «местные партизаны»
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Anna Voitenko / Reuters

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что атаку на российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 на белорусском аэродроме Мачулищи совершили «местные партизаны». Его слова передает РИА Новости.

«Удар по самолету-корректировщику А-50 — антитеррористическая акция, проведенная, кстати, местными партизанами», — назвал он участников диверсии.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о задержании причастного к попытке диверсии против российского самолета. Он уточнил, что задержанный, являясь IT-специалистом, был завербован Службой безопасности Украины (СБУ) в 2014 году. По словам политика, разработкой операции по уничтожению самолета занимался Киев совместно с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) США.

В начале марта Министерство обороны Белоруссии опровергло сведения о повреждении самолета А-50 Воздушно-космических сил (ВКС) России, который базировался на аэродроме Мачулищи.

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Кристина Есикова
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