В Белоруссии заявили о причастности Польши к атаке на российский самолет

КГБ Белоруссии заявило о причастности спецслужб Польши к атаке на российский самолет А-50

Оперативный сотрудник Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии заявил о возможной причастности спецслужб Польши к атаке на российский самолет А-50 на белорусском аэродроме Мачулищи. Об этом он заявил в эфире телеканала «Беларусь 1», пишет РИА Новости.

По его словам, об этом свидетельствует тот факт, что в атаке были задействованы несколько человек «из числа так называемых беглых, которые находятся в настоящее время на территории Польши». «Эти люди причастны к каналам организации доставки на территорию Республики Беларусь средств поражения, дронов, обеспечения входа террориста на территорию Республики Беларусь, подготовки и реализации маршрутов его эвакуации», — отметил он.

Оперативный сотрудник КГБ также сообщил, что в организации канала эвакуации подозреваемого в диверсии Николая Швеца была задействована гражданка Украины. По его словам, она прибыла в в Белоруссию под предлогом посещения родственников в Столине. «После провала первичного плана по эвакуации Швеца с помощью нелегального перехода государственной границы была экстренно вывезена обратно в Польшу», — сказал собеседник телеканала.

7 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о задержании в стране причастного к попытке диверсии на аэродроме Мачулищи. Он уточнил, что мужчина, IT-специалист, был завербован Службой безопасности Украины в 2014 году. По его словам, задержанный имеет российский и украинский паспорта. Политик подчеркнул, что операцию по уничтожению российского самолета разрабатывали в Киеве совместно с Центральным разведывательным управлением США.

Всего, по словам политика, по делу о теракте в Мачулищах задержаны более 20 человек, остальным удалось скрыться за границей. Он уточнил, что за атакой на объект, которая произошла 26 февраля, стояли представители белорусской оппозиции, взаимодействующие с СБУ.