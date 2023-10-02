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00:09, 2 октября 2023Бывший СССР

Задержанный в Белоруссии украинский диверсант пожаловался на предательство Киева

Обвиняемый в атаке на аэродроме в Белоруссии заявил, что Киев его забыл и бросил
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Иван Руднев / РИА Новости

Обвиняемый в диверсии против российского военного самолета А-50 на аэродроме под Минском украинец Николай Швец заявил, что Киев его бросил, дипломаты не посещали его в СИЗО и не помогли найти адвоката. Об этом он заявил в интервью телеканала «Беларусь 1», которое анонсировали в воскресенье, передает РИА Новости.

«Меня бросили, меня забыли, меня предали… Из посольства никто не пришел. Самое главное, что адвоката никто не нанял», — пожаловался Швец. Мужчина также заявил, что после выполнения им задания его эвакуация на Украину не была предусмотрена.

Также обвиняемый предположил, что его просто хотели использовать для второго задания, а потом вообще «зачистить». Кроме того, Швец выразил сомнения в целесообразности самой акции против самолета, заявив, что, по сути, это было сделано ради «шумихи в новостях».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что диверсия на аэродроме и теракт под Брянском — звенья одной цепи. Он также отметил, что даже если бы диверсия против российского самолета и удалась, эффекта бы эта акция не возымела, поскольку он не является единственным.

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    Екатерина Подвигина
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