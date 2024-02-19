Агент СБУ заложил бомбу под машину в Запорожской области и попал на видео
ФСБ показала, как агент Службы безопасности Украины (СБУ) под видом инвалида закладывал бомбу под машину политика Запорожской области. Запись опубликовал РИА Новости.
На кадрах видно, что мужчина с тростью идет по улице, затем он якобы спотыкается и падает около автомобиля. В этот момент фигурант закладывает под машину СВУ, затем встает, отряхивает колени, подбирает трость и уходит. Кроме того, силовики показывают найденные в его доме боевой пистолет Макарова, патроны и детонатор.
Ранее стало известно, что ФСБ России предотвратила теракт, который готовился СБУ против политика Запорожской области. Сотрудники СБУ завербовали россиянина Виталия Дятленко, который должен был совершить теракт в преддверии выборов. Украинские спецслужбы снабжали Дятленко взрывчатыми веществами.
При попытке задержания он оказал вооруженное сопротивление, поэтому ответными действиями был нейтрализован. При этом пострадавших среди гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов нет.