Агент СБУ заложил бомбу под машину в Запорожской области и попал на видео

ФСБ показала, как агент СБУ под видом инвалида закладывал бомбу под машину

ФСБ показала, как агент Службы безопасности Украины (СБУ) под видом инвалида закладывал бомбу под машину политика Запорожской области. Запись опубликовал РИА Новости.

На кадрах видно, что мужчина с тростью идет по улице, затем он якобы спотыкается и падает около автомобиля. В этот момент фигурант закладывает под машину СВУ, затем встает, отряхивает колени, подбирает трость и уходит. Кроме того, силовики показывают найденные в его доме боевой пистолет Макарова, патроны и детонатор.

Ранее стало известно, что ФСБ России предотвратила теракт, который готовился СБУ против политика Запорожской области. Сотрудники СБУ завербовали россиянина Виталия Дятленко, который должен был совершить теракт в преддверии выборов. Украинские спецслужбы снабжали Дятленко взрывчатыми веществами.

При попытке задержания он оказал вооруженное сопротивление, поэтому ответными действиями был нейтрализован. При этом пострадавших среди гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов нет.