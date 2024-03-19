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15:14, 19 марта 2024Россия

Путин заявил, что диверсанты собирались устроить террористический рейд по России. Теперь они стали целью ФСБ

Президент Путин поручил ФСБ поименно искать и наказывать предателей из ДРГ

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Президент России Владимир Путин выступил на коллегии ФСБ и высказался о «предателях, участвующих в диверсионно-разведывательных группах (ДРГ)». По его словам, группировки планировали устроить террористический рейд по приграничным российским территориям.

Путин поручил наказывать предателей поименно

Глава государства заявил, что «вражеские группировки планировали устроить на границе настоящий террористический рейд по городам и населенным пунктам Белгородской и Курской областей». При этом он отметил, что российские военные встретили ДРГ огнем.

«Ну а что касается вот этих предателей, то их хозяева сегодняшние вообще не жалеют, бросают их прям как пушечное мясо на убой, ну поделом», — сказал Путин.

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Он также дал поручение ФСБ «не забывать про предателей, участвующих в ДРГ, искать их поименно и наказывать без срока давности». По словам Путина, все попытки прорыва на территорию России провалились. Он также заявил, что за действиями подобных групп стоят западные страны.

«Запад активно использовал в своих интересах разного рода трансграничные радикальные террористические группировки, в том числе поощрял их агрессию против России», — сказал он.

Минобороны доложило об уничтожении ДРГ на границе с Россией

Во вторник, 19 марта, Минобороны России доложило об уничтожении пункта временной дислокации диверсионно-разведывательных групп ВСУ в населенном пункте Рыжевка Сумской области. Удар наносился авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.

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В военном ведомстве также сообщили, что в приграничном районе Белгородской области была поражена живая сила и техника ДРГ ВСУ. «Разведкой группировки войск «Запад» была вскрыта концентрация сил и диверсионно-разведывательных групп украинских неонацистов в лесном массиве в приграничном районе Белгородской области», — говорилось в сообщении.

Уточнялось, что ДРГ уничтожена упреждающим ударом.

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