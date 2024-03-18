Пытавшийся прорваться в Россию украинский диверсант рассказал о «горячем приеме»

Сдавшийся боевик РДК не ожидал встретить сопротивление на российской границе

Сдавшийся в плен член «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация) рассказал, что он ожидал встретить активное сопротивление на российской границе. Показания пленного боевика публикует RT.

По его словам, на Украине им поставили задачу войти на российскую территорию, сфотографироваться и уйти. Эта провокация была направлена на нагнетание обстановки в преддверии президентских выборов. Однако при попытке прорваться через государственную границу в Курскую область планы диверсантов были сорваны российскими военными.

Пленный на допросе сказал о «горячем приеме», после которого он сдался, чтобы сохранить свою жизнь. Многие члены диверсионной группы вступили в РДК из-за денег.

17 марта Минобороны России сообщило, что военным удалось пресечь все попытки украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) проникнуть в населенный пункт Козинка под Белгородом. В результате ударов авиации, беспилотных летательных аппаратов и огня артиллерии удалось уничтожить до 65 украинских военнослужащих, боевую машину ракетной системы залпового огня (РСЗО) Vampire и орудие Д-20.