Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:57, 18 марта 2024Силовые структуры

Пытавшийся прорваться в Россию украинский диверсант рассказал о «горячем приеме»

Сдавшийся боевик РДК не ожидал встретить сопротивление на российской границе

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Сдавшийся в плен член «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация) рассказал, что он ожидал встретить активное сопротивление на российской границе. Показания пленного боевика публикует RT.

По его словам, на Украине им поставили задачу войти на российскую территорию, сфотографироваться и уйти. Эта провокация была направлена на нагнетание обстановки в преддверии президентских выборов. Однако при попытке прорваться через государственную границу в Курскую область планы диверсантов были сорваны российскими военными.

Пленный на допросе сказал о «горячем приеме», после которого он сдался, чтобы сохранить свою жизнь. Многие члены диверсионной группы вступили в РДК из-за денег.

17 марта Минобороны России сообщило, что военным удалось пресечь все попытки украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) проникнуть в населенный пункт Козинка под Белгородом. В результате ударов авиации, беспилотных летательных аппаратов и огня артиллерии удалось уничтожить до 65 украинских военнослужащих, боевую машину ракетной системы залпового огня (РСЗО) Vampire и орудие Д-20.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      На самой длинной железной дороге России остановлено движение. С рельсов сошли 20 вагонов поезда

      Артемий Лебедев ответил на критику КВН

      Шестилетняя россиянка потеряла сознание на приеме у стоматолога

      58-летняя модель восхитила фанатов фигурой в бикини

      Генерал ВСУ предложил Киеву разместить в стране ядерное оружие Запада

      Госсекретарь США назвал «угрозы демократии»

      Втянутый в секс-скандал российский школьник возложил вину на товарищей

      Аферисты лишили пожилую россиянку почти восьми миллионов рублей

      Пассажирский самолет сел мимо взлетной полосы и разбился

      Мужчина обиделся на Будду за неисполненное желание и избил его тапками

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше