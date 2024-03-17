В Минобороны заявили о пресечении попыток украинских ДРГ проникнуть в Козинку

МО: удалось пресечь попытки украинских ДРГ проникнуть в Козинку под Белгородом

Российским военным удалось пресечь все попытки украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) проникнуть в населенный пункт Козинка под Белгородом. Об этом журналистам заявили в ходе брифинга Минобороны.

В ведомстве разъяснили, что в результате ударов авиации, беспилотных летательных аппаратов и огня артиллерии удалось уничтожить до 65 украинских военнослужащих, боевую машину ракетной системы залпового огня (РСЗО) Vampire и орудие Д-20.

До этого стало известно, что армия России ударила по украинским ДРГ из РСЗО «Торнадо», чем не дали эвакуировать раненых диверсантов из Белгородской области.

В результате удара из реактивной системы Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 50 человек, уточнили тогда в Минобороны.

За несколько дней до начала выборов президента России ВСУ усилили активность при обстрелах российских регионов. Украинские диверсанты предприняли несколько безуспешных попыток проникнуть на территорию страны через Белгородскую и Курскую области.