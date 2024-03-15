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13:53, 15 марта 2024Россия

Минобороны заявило о пресечении эвакуации диверсантов из Белгородской области

МО: РСЗО «Торнадо» помешали эвакуации диверсантов из Белгородской области

Фото: РИА Новости

Российские военнослужащие ударили по диверсионно-разведывательной группе (ДРГ) из реактивной системы залпового огня «Торнадо», чем не дали эвакуировать раненых диверсантов из Белгородской области. Об этом Минобороны России сообщило в Telegram-канале.

В результате удара из реактивной системы ВСУ потеряли до 50 человек, уточнили в Минобороны.

Это произошло при отражении попытки вторжения ВСУ на территорию России. Тогда примерно 30 украинских военнослужащих, используя особенности рельефа местности, высадились с двух вертолетов Ми-8 в километре от российско-украинской границы. Затем они двинулись в направлении села Козинка Белгородской области, где зашли в несколько домов на его окраине.

За несколько дней до начала выборов президента России ВСУ усилили активность при обстрелах регионов России. Кроме того, украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) предприняли несколько безуспешных попыток проникнуть на территорию страны через Белгородскую и Курскую области. В Кремле объяснили активность ВСУ попыткой дестабилизировать ситуацию в России перед выборами президента.

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      Анастасия Шейкина
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