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14:11, 19 марта 2024Силовые структуры

Президент России дал задание ФСБ искать и наказывать предателей

Путин призвал ФСБ искать и наказывать предателей из ДРГ без срока давности

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

Президент России Владимир Путин дал задание сотрудникам ФСБ искать и наказывать предателей, вступающих в диверсионно-разведывательные группы (ДРГ). Об этом глава государства заявил на коллегии ведомства, передает ТАСС.

Путин призвал спецслужбу не забывать предателей и привлекать их к ответственности без срока давности. При этом он отметил, что хозяева бросают предателей России как мясо. «Поделом им», — добавил президент.

По его словам, все попытки ДРГ прорваться через российскую границу были провалены слаженными действиями сотрудников ФСБ.

19 марта Минобороны России сообщило, что украинские ДРГ продолжают предпринимать попытки прорыва в Белгородскую область. Вооруженные силы России пресекли эти попытки, уничтожив до 40 диверсантов у населенного пункта Козинка.

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      Любовь Ширижик
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