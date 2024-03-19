Президент России дал задание ФСБ искать и наказывать предателей

Путин призвал ФСБ искать и наказывать предателей из ДРГ без срока давности

Президент России Владимир Путин дал задание сотрудникам ФСБ искать и наказывать предателей, вступающих в диверсионно-разведывательные группы (ДРГ). Об этом глава государства заявил на коллегии ведомства, передает ТАСС.

Путин призвал спецслужбу не забывать предателей и привлекать их к ответственности без срока давности. При этом он отметил, что хозяева бросают предателей России как мясо. «Поделом им», — добавил президент.

По его словам, все попытки ДРГ прорваться через российскую границу были провалены слаженными действиями сотрудников ФСБ.

19 марта Минобороны России сообщило, что украинские ДРГ продолжают предпринимать попытки прорыва в Белгородскую область. Вооруженные силы России пресекли эти попытки, уничтожив до 40 диверсантов у населенного пункта Козинка.