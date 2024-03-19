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13:37, 19 марта 2024Россия

Минобороны заявило о новых попытках прорыва ВСУ в Белгородскую область

Минобороны РФ: ВСУ потеряли до 40 в районе Козинки Белгородской области

Фото: Alex Babenko / Reuters

Диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжают предпринимать попытки прорыва в Белгородскую область. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там подчеркнули, что Вооруженные силы (ВС) России не допустили попытки прорыва на территорию страны, украинские диверсанты потеряли до 40 человек у населенного пункта Козинка.

Удары по диверсантам ВСУ наносились с помощью авиации и артиллерии. Они также, по данным министерства, потеряли две боевые машины пехоты и три автомобиля.

Во вторник, 19 марта, Минобороны также отчитывалось об упреждающем ударе по диверсантам у границ Курской области. Армия России ударила по ним планирующими бомбами, в результате чего пункт дислокации ДРГ был уничтожен.

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      Анастасия Шейкина
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