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13:15, 19 марта 2024Россия

Минобороны заявило об ударах бомбами по украинской ДРГ у границы с Россией

МО РФ: ударами планирующих бомб уничтожен пункт украинской ДРГ у Курской области

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России бомбами нанесли удары по пункту дислокации украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), которая находилась у границ Курской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Удар по диверсантам Вооруженных сил Украины (ВСУ) у границы с Россией нанесли планирующими бомбами, в результате чего пункт их дислокации был уничтожен, отчитались в ведомстве.

Помимо этого, российские военнослужащие также уничтожили диверсантов у Белгородской области — они находились в лесном массиве приграничного района Украины.

Президент России Владимир Путин ранее не исключал, что российские военные могут создать на действующей территории Украины «санитарную зону», которая станет непреодолима для средств поражения, прежде всего западного производства. Это позволит прекратить обстрелы и атаки на регионы страны, подчеркивал он.

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      Анастасия Шейкина
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