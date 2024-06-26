Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:35, 26 июня 2024Силовые структуры

СК возбудил уголовное дело по факту крушения пассажирского поезда в Коми

СК: по факту крушения пассажирского поезда в Коми возбуждено уголовное дело
Начало событий в новости Пассажирский поезд сошел с рельсов в российском регионе

Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

По факту крушения пассажирского поезда ВоркутаНовороссийск в Республике Коми возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»). Об этом «Ленте.ру» сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте.

По предварительным данным, жертв нет. Информация о пострадавший уточняется.

О крушении стало известно вечером 26 июня. ЧП произошло на перегоне Инта-Угольный в Республике Коми. В результате крушения девять вагонов сошли с рельсов. На место происшествия вылетел глава республики Коми Владимир Уйба.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      Пассажирский поезд сошел с рельсов в российском регионе

      Небензя обвинил Киев в жертвах среди российских детей

      В Коми уточнили число пострадавших при сходе пассажирского поезда с путей

      Самолет врезался в проезжающий автомобиль

      Одна деталь на снимках Кендалл Дженнер из Лувра смутила фанатов

      Появилось видео последствий крушения пассажирского поезда в Коми

      Россиянин напал с ножом на мужчину у бара и получил шесть лет колонии

      Пассажирка самолета уличила попутчика в неверности жене и сняла его на видео

      СК возбудил уголовное дело по факту крушения пассажирского поезда в Коми

      Появились кадры с места крушения пассажирского поезда в Коми

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше