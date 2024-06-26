Глава Коми вылетел на место аварии под Интой

Глава Коми Уйба вылетел на место железнодорожной аварии под Интой

Глава Коми Владимир Уйба вылетел на место железнодорожной аварии под Интой. Об этом сообщили власти российского региона в Telegram.

Сход состава пассажирского поезда сообщением «Воркута--Новороссийск» произошел спустя несколько минут после того, как поезд отъехал от станции Инта, уточнили в пресс-службе.

«К месту направлены оперативные службы. Принимаются меры по оказанию помощи пассажирам», — сказано в сообщении.

По последним данным, в результате инцидента пострадали пять человек. Предварительная причина произошедшего — железнодорожную насыпь размыло водой.