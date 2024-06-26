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19:35, 26 июня 2024Россия

Глава Коми вылетел на место аварии под Интой

Глава Коми Уйба вылетел на место железнодорожной аварии под Интой
Владимир Уйба

Владимир Уйба. Фото: Анатолий Медведь / РИА Новости

Глава Коми Владимир Уйба вылетел на место железнодорожной аварии под Интой. Об этом сообщили власти российского региона в Telegram.

Сход состава пассажирского поезда сообщением «Воркута--Новороссийск» произошел спустя несколько минут после того, как поезд отъехал от станции Инта, уточнили в пресс-службе.

«К месту направлены оперативные службы. Принимаются меры по оказанию помощи пассажирам», — сказано в сообщении.

По последним данным, в результате инцидента пострадали пять человек. Предварительная причина произошедшего — железнодорожную насыпь размыло водой.

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      Варвара Кошечкина
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