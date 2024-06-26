Пять человек пострадали при сходе пассажирского поезда с путей в российском регионе

«112»: пять человек пострадали при сходе пассажирского поезда с путей в Коми

Пять человек пострадали при сходе пассажирского поезда с путей в Коми. Число назвал Telegram-канал «112».

По сведениям издания, у всех пострадавших в российском регионе выявили ушибы и порезы.

Как рассказали «Интерфаксу» в экстренных службах, в результате инцидента пострадали несколько человек. Всех граждан уже начали осматривать медики.

В свою очередь издание Baza в Telegram-канале заявило о как минимум семи пострадавших. Предварительная причина — железнодорожную насыпь размыло.

Вечером 26 июня стало известно, что пассажирский поезд Воркута — Новороссийск сошел с рельсов в Коми. Спасатели выдвинулись к месту ЧП. Власти российского региона ситуацию пока не комментировали.