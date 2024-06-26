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20:24, 26 июня 2024Россия

Названа предварительная причина схода с рельсов вагонов поезда в Коми

РЖД: предварительной причиной схода с рельсов поезда в Коми стал подмыв полотна

Кадр: Telegram-канал «На видео видно»

Предварительной причиной схода с рельсов вагонов поезда в Коми мог стать подмыв полотна. Об этом сообщается в Telegram-канале РЖД.

«Предварительной причиной происшествия с поездом №511 ВоркутаНовороссийск стал подмыв полотна в результате обильных осадков», — говорится в сообщении. Всего в составе поезда было 14 вагонов, в которых находилось 232 пассажира.

По предварительной информации, погибших в результате происшествия нет. В РЖД пообещали оказать помощь всем пострадавшим. Известно о 70 пострадавших, среди которых несколько человек могут находиться в тяжелом состоянии. К месту аварии вылетели три самолета санавиации с реанимационными бригадами.

Ранее появились снятые очевидцами кадры с места схода вагонов. В Минздраве сообщили, что врачи не могут подъехать к месту аварии из-за подтопления, поэтому добираться было решено по воздуху.

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      Маргарита Миронова
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