Названа предварительная причина схода с рельсов вагонов поезда в Коми

РЖД: предварительной причиной схода с рельсов поезда в Коми стал подмыв полотна

Предварительной причиной схода с рельсов вагонов поезда в Коми мог стать подмыв полотна. Об этом сообщается в Telegram-канале РЖД.

«Предварительной причиной происшествия с поездом №511 Воркута — Новороссийск стал подмыв полотна в результате обильных осадков», — говорится в сообщении. Всего в составе поезда было 14 вагонов, в которых находилось 232 пассажира.

По предварительной информации, погибших в результате происшествия нет. В РЖД пообещали оказать помощь всем пострадавшим. Известно о 70 пострадавших, среди которых несколько человек могут находиться в тяжелом состоянии. К месту аварии вылетели три самолета санавиации с реанимационными бригадами.

Ранее появились снятые очевидцами кадры с места схода вагонов. В Минздраве сообщили, что врачи не могут подъехать к месту аварии из-за подтопления, поэтому добираться было решено по воздуху.