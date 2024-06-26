Минздрав сообщил о невозможности добраться до места схода поезда с рельсов в Коми

Медики не могут добраться до места схода поезда Воркута — Новороссийск с рельсов в республике Коми. О невозможности добраться сообщили в министерстве здравоохранения региона, заявление приводит ТАСС.
По сообщению Минздрава, из-за подтопления врачи не смогут подъехать к месту аварии, и им придется добираться до участка железной дороги по воздуху.
Ранее появились снятые очевидцами кадры с места схода вагонов.
О крушении стало известно 26 июня. Авария могла произойти из-за размытия железнодорожной насыпи. На место крушения вылетел глава Коми Владимир Уйба.