Минздрав сообщил о невозможности добраться до места схода поезда с рельсов в Коми

Минздрав Коми: медики не могут добраться до места схода поезда с рельсов

Медики не могут добраться до места схода поезда Воркута — Новороссийск с рельсов в республике Коми. О невозможности добраться сообщили в министерстве здравоохранения региона, заявление приводит ТАСС.

По сообщению Минздрава, из-за подтопления врачи не смогут подъехать к месту аварии, и им придется добираться до участка железной дороги по воздуху.

Ранее появились снятые очевидцами кадры с места схода вагонов.

О крушении стало известно 26 июня. Авария могла произойти из-за размытия железнодорожной насыпи. На место крушения вылетел глава Коми Владимир Уйба.