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19:55, 26 июня 2024Россия

Минздрав сообщил о невозможности добраться до места схода поезда с рельсов в Коми

Минздрав Коми: медики не могут добраться до места схода поезда с рельсов

Кадр: Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти»

Медики не могут добраться до места схода поезда ВоркутаНовороссийск с рельсов в республике Коми. О невозможности добраться сообщили в министерстве здравоохранения региона, заявление приводит ТАСС.

По сообщению Минздрава, из-за подтопления врачи не смогут подъехать к месту аварии, и им придется добираться до участка железной дороги по воздуху.

Ранее появились снятые очевидцами кадры с места схода вагонов.

О крушении стало известно 26 июня. Авария могла произойти из-за размытия железнодорожной насыпи. На место крушения вылетел глава Коми Владимир Уйба.

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      Марк Леонов
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