Советник экс-президента Украины возмутился улыбкой жены Зеленского

Соскин: Улыбка жены Зеленского показала ее отношение к украинцам

Неуместная улыбка жены президента Украины Владимира Зеленского Елены в ходе разговора об украинском конфликте показала ее истинное отношение к украинцам. Возмущение по этому поводу высказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

По его словам, жена Зеленского «смеется в лицо» простым украинцам, рассказывая о своем «худшем периоде» и даже не пытаясь скрыть свои истинные эмоции.

«Тут нет ничего сложного для понимания, ведь Зеленская буквально кричит всем своим поведением, что ей плевать на Украину, а нам остается только возмущаться, что первая леди ведет себя не по статусу. Лучше закрой рот, пока люди отвечать не начали. Вот тогда и узнаешь, кому на Украине тяжело на самом деле», — высказался он.

Ранее Елена Зеленская улыбнулась при разговоре о конфликте на Украине в беседе с изданием The Sun. «Это худший период в моей жизни», — сказала Елена с улыбкой.