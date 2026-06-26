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18:13, 26 июня 2026Бывший СССР

Жена Зеленского выдала неожиданную эмоцию при разговоре о конфликте на Украине

Жена Зеленского Елена улыбнулась во время разговора о конфликте на Украине
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Hannah McKay / Reuters

Супруга Владимира Зеленского Елена улыбнулась при разговоре о конфликте на Украине в беседе с изданием The Sun.

Жена лидера Украины пожаловалась, что боевые действия длятся слишком долго. Она также выразила надежду на скорый мир.

«Это худший период в моей жизни», — заявила Елена с улыбкой.

Елена Зеленская, супруга президента Украины Владимира Зеленского, появившись на деловой официальной встрече с фитнес-браслетом, грубо нарушила протокол.

Ранее эксперт по деловому этикету и протоколу Татьяна Баранова рассказала, что Елена Зеленская, супруга президента Украины Владимира Зеленского, скорее всего, болезненно отнеслась к инциденту с первой леди США Меланией Трамп, которая покинула саммит глобальной коалиции «Содействуем будущему вместе» еще до начала ее выступления.

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