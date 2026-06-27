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03:27, 27 июня 2026Россия

Раскрыты подробности содержания девочки в «домашнем концлагере»

RT: Державшая дочь взаперти россиянка угрожала вылить ей на голову горячую кашу
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jason Gooljar / Unsplash

Устроившая «домашний концлагерь» для дочери жительница Саратова угрожала ей, кидалась в нее различными предметами, а также обзывала ее. Подробности содержания подростка раскрывает RT в Telegram-канале.

Отмечается, что с третьего по четвертый класс девочка находилась на домашнем обучении. Затем мать прекратила с ней заниматься, возобновив занятия в 2025 году, однако вновь перестала, поскольку дочь захотела учиться в обычной школе. Кроме того, у девушки нет российского паспорта, к поликлинике она не прикреплена.

«Два года назад женщина кинула в нее коробку и кружку за то, что та ослушалась, а также угрожала вылить на голову горячую кашу, называла ее свиньей, врагом и хамкой», — говорится в публикации.

Установлено, что девушка утратила навык письма прописью, ее гигиенические навыки требуют контроля взрослого, а процессы социализации нарушены. Помимо этого, у нее выявлены псориатические высыпания.

О том, что 16-летняя узница пыталась достучаться до внешнего мира, выяснилось случайно. Девушка смогла отправить сообщение региональному омбудсмену и попросить прислать наряд полиции и органы опеки.

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