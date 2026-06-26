Россиянка устроила для дочери домашний концлагерь

Жительница Саратова на протяжении пяти лет держала дочь взаперти дома

Жительница Саратова устроила домашний концлагерь для дочери. Как сообщило издание Baza в Telegram-канале, на протяжении пяти лет россиянка держала девочку взаперти и никуда не выпускала.

О том, что 16-летняя узница пытается достучаться до внешнего мира, выяснилось случайно. Девушка смогла отправить сообщение региональному омбудсмену и попросить прислать наряд полиции и органы опеки.

Специалисты узнали, что юная россиянка не посещала школу с четвертого класса. Родительница забрала ее под предлогом того, что сама возьмется за ее обучение. Кроме того, женщина ограничивала любые контакты несовершеннолетней. Телефона у девушки не было. Достигнув шестнадцати лет, она еще не получила паспорт.

Освобожденная поделилась, что несколько раз хотела обратиться в органы опеки, но мать нарушала все ее планы. Сейчас с девушкой начали работать психологи, семью поставили на учет. Предположительно, через некоторое время девушка сможет вернуться в школу.

Ранее стало известно, что в Краснодаре мать девочки-инвалида избила затравивших дочь детей.

