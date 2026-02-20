Реклама

15:40, 20 февраля 2026Россия

Россиянка избила затравивших ее дочь детей и попала на видео

В Краснодаре мать девочки-инвалида избила затравивших ее детей на видео
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Телеканал «360»

Жительница Краснодара избила затравивших ее дочь детей и попала на видео. Кадры с камеры видеонаблюдения опубликовал телеканал «360».

На записи россиянка подбегает к детям, отталкивает одного из мальчиков в сторону, а другому наносит несколько ударов, после чего валит на землю.

Мать одного из пострадавших детей рассказала, что ее сыну диагностировали ушиб мягких тканей. «Но голову [ребенка] нужно обследовать — у него сильные боли уже третий день», — добавила она. Обвинения в том, что ее сын участвовал в травле, горожанка отвергла.

Ранее в Ростовской области дочь участника специальной военной операции затравили после смерти отца. На опубликованной видеозаписи один из детей бьет школьницу о дверной косяк. Мать девочки заявила, что ее дочь обращалась к классной руководительнице, но та якобы ограничилась просьбой прекратить издевательства.

