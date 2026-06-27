Нетаньяху сделал новое заявление после заключения соглашение Израиля и Ливана

Нетаньяху: Израиль останется в зоне безопасности на юге Ливана

Израильская армия останется в зоне безопасности на юге Ливана в соответствии с рамочным соглашением с Бейрутом. Военные будут осуществлять контроль на местах до разоружения движения «Хезболла», рассказал израильсий премьер Биньямин Нетаньяху, пишет РИА Новости.

По его словам,,переговоры в Соединенных Штатах между представителями Израиля и Ливана стали для еврейского государства «великим достоянием».

«Самое главное — это то, что прежде всего Израиль остается в зоне безопасности на юге Ливана. Это великое достижение, и мы будем поддерживать его, пока "Хезболлах" не разоружится, пока существует угроза Государству Израиль», — уточнил Нетаньяху.

Ранее стало известно, что Израиль и Ливан подписали рамочное соглашение, согласно которому Армия обороны Израиля должна начать вывод войск с территории республики. Стороны подписали документ в Вашингтоне, где присутствовал госсекретарь США Марко Рубио.

Политолог Людмила Самарская ранее заявила, что в Израиле мирную сделку между США и Ираном воспринимают с большим опасением. При этом, по словам политолога, израильское руководство учитывает, что соглашение может оказаться недолговечным.