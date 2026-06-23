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05:00, 23 июня 2026МирЭксклюзив

Отношение Израиля к мирной сделке США и Ирана раскрыли

Политолог Людмила Самарская: В Израиле сделку США и Ирана воспринимают с опасением
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via Reuters

В Израиле мирную сделку между США и Ираном воспринимают с большим опасением. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказала заведующая Группой изучения региональных отношений Центра ближневосточных исследований Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Людмила Самарская.

«В Израиле считают, что договоренности не в полной мере соответствуют их интересам — как минимум в том виде, в котором они распространяются в СМИ», — заметила она.

При этом, по словам политолога, израильское руководство учитывает, что соглашение может оказаться недолговечным. Но в любом случае государство может лишь ограниченно соблюдать, в частности, перемирие в Ливане, если его условия не будут соответствовать израильским интересам.

Ранее Людмила Самарская объяснила популярность премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху среди граждан страны. По ее словам, он смог умело сыграть на противоречиях левых и правых и воспользоваться популистской риторикой.

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