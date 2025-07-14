В Кремле отреагировали на стрельбу Эстонии из HIMARS на учениях

Песков назвал стрельбу Эстонии из HIMARS на учениях провокацией России

Боевая стрельба Эстонии из реактивных систем залпового огня HIMARS в 400 километрах от Санкт-Петербурга является провокацией России. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

На вопрос журналистов о том, являются ли действия Эстонии попыткой к эскалации конфликта, Песков ответил: «Разумеется, Балтика сейчас благодаря весьма агрессивной политике прибрежных государств Европы — регион, где можно сказать, что царит напряженность».

Он также подчеркнул, что Россия готова отстаивать свои интересы в регионе. Остров Сааремаа, на котором проводились учения эстонских военных, находится примерно в 400 км от Санкт-Петербурга по прямой.

Ранее Литва, Латвия и Эстония уведомилиООН о выходе из конвенции, запрещающей противопехотные мины. В МИД Эстонии также отметили, что из-за проблем с безопасностью в Европе, страна хочет укрепить национальную оборону.