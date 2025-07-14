Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:42, 14 июля 2025Бывший СССР

В Кремле отреагировали на стрельбу Эстонии из HIMARS на учениях

Песков назвал стрельбу Эстонии из HIMARS на учениях провокацией России
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: YURI KOCHETKOV / Pool / Reuters

Боевая стрельба Эстонии из реактивных систем залпового огня HIMARS в 400 километрах от Санкт-Петербурга является провокацией России. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

На вопрос журналистов о том, являются ли действия Эстонии попыткой к эскалации конфликта, Песков ответил: «Разумеется, Балтика сейчас благодаря весьма агрессивной политике прибрежных государств Европы — регион, где можно сказать, что царит напряженность».

Он также подчеркнул, что Россия готова отстаивать свои интересы в регионе. Остров Сааремаа, на котором проводились учения эстонских военных, находится примерно в 400 км от Санкт-Петербурга по прямой.

Ранее Литва, Латвия и Эстония уведомилиООН о выходе из конвенции, запрещающей противопехотные мины. В МИД Эстонии также отметили, что из-за проблем с безопасностью в Европе, страна хочет укрепить национальную оборону.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Баку раскритиковали за молчание о расстреле азербайджанцев в Киеве. Что об этом известно?

    На Украине предсказали замену главы делегации на переговорах с Россией

    При ударе молнии в российском регионе пострадали четыре человека

    Растрепанные волосы и грязная одежда стали трендом лета 2025 года

    К пенсии одной категории россиян добавят 32 тысячи рублей

    Путин оценил ситуацию с рождаемостью в России строчкой из песни

    Назван спасший нескольких россиян от смерти во время удара молнии в толпу предмет

    Стало известно о смерти годовалого ребенка в Чечне из-за костра

    Госзакупки машин «АвтоВАЗа» рухнули

    Жители Подмосковья пожаловались на уничтожение краснокнижных животных

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости