Женщина оказалась в центре акульего торнадо

В Японии дайвер попала в торнадо из акул и осталась в восторге

Дайвер из США Альгарра оказалась в центре стаи акул у побережья японской префектуры Тиба. Впечатлениями от пережитого она поделилась с People.

Альгарра попала в акулий торнадо во время съемок сериала для Netflix «Все акулы» (All the Sharks). Так она называет явление, когда хищницы собираются в большую группу и начинают кружить вокруг одной оси, как бы имитируя водоворот. Они делают так в рамках охоты или других социальных взаимодействий.

Женщина рассказала, что вокруг нее проплывали не только полосатые тройнозубые акулы, но и красные хвостоколы, груперы и золотые рыбки. «Это не так страшно, как кажется», — призналась Альгарра. Она добавила, что осталась от увиденного в восторге. По ее словам, встреча с акулами произошла благодаря японскому оператору Кану Сиоте, специализирующемуся на подводной съемке.

Почти 20 лет назад местных полосатых тройнозубых акул хотели истребить, поскольку они мешали рыбакам. Тогда Сиота заступился за животных. С помощью сардин он смог приучить хищниц кормиться в другом месте. Акул оставили в покое, и теперь с ними могут плавать дайверы.

В прошлом Альгарра уже наблюдала за акульим торнадо. Она погружалась на Багамах среди рифовых, тупорылых и тигровых акул. Женщина отметила, что рядом со стаей хищниц нужно внимательно следить за своей маской и трубкой, так как их могут сбить. «Эти акулы подплывают слишком близко, они не знают, что такое личное пространство», — объяснила она.

Ранее сообщалось, что в США серфер пережил нападение акулы и рассказал об ощущениях. «Это было похоже на удар током — огромное давление, а потом акула встряхнула головой и исчезла», — вспомнил мужчина.

