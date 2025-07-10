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12:15, 10 июля 2025Из жизни

Серфер пережил нападение акулы и сравнил его с ударом током

В США серфер едва не потерял руку после встречи с акулой
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Harry Collins Photography / Shutterstock / Fotodom

В США серфер пережил нападение акулы и рассказал об ощущениях. Об этом сообщает Fox News.

40-летнего Мэтью Бендера укусила акула на пляже Нью-Смирна-Бич, штат Флорида. Американец рассказал, что ощутил боль, «как будто попал в медвежий капкан», прежде чем увидел 25-сантиметровую рану на руке.

«Это было похоже на удар током — огромное давление, а потом акула встряхнула головой и исчезла», — рассказал Бендер. Очевидцы помогли сделать жгут из шнура для доски, что позволило остановить кровотечение до прибытия спасателей. В больнице Бендеру провели экстренную операцию по восстановлению мышц, сухожилий и нервов. Он едва не потерял руку после встречи с хищницей. Несмотря на тяжелые травмы, он уже может двигать пальцами и шутит, что шрам может негативно повлиять на его популярность у девушек.

Серфер планирует снова оседлать волну через несколько месяцев. По его словам, нападение не отвратило его от океана. В месте, где произошел инцидент, регистрируют больше нападений акул, чем в любой другой точке мира.

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Ранее сообщалось, что в Австралии 16-летний мальчик попал в больницу после нападения акулы. Его спасли серферы: вынесли раненым из воды на доске.

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