Серферы спасли подростка после нападения акулы

В Австралии акула покусала подростка

В Австралии 16-летний мальчик попал в больницу после нападения акулы. Об этом сообщает 9News.

Акула покусала подростка, когда тот плавал у пляжа Кабарита. Услышав его крик, серферы, катавшиеся на волнах там же, бросились ему на помощь. Они положили раненого мальчика на доску и вынесли на берег.

Одна из женщин на пляже оказалась медиком. Она наложила на раны импровизированные жгуты и позже отметила, что тот проявил большую храбрость, не поддаваясь панике. Вскоре его доставили в больницу.

Врачи определили, что акула оставила раны на правом плече, правой ноге и запястье мальчика. Он находится в тяжелом состоянии. Неизвестно, какая именно акула набросилась на подростка. Один из серферов рассказал, что ее длина превышала два метра.

Ранее сообщалось, что на популярном курорте в США акула укусила 12-летнюю девочку. Школьница потеряла много крови, но на место происшествия быстро прибыли парамедики, которые оказали ей первую помощь.

