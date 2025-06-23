В США акула напала на второго ребенка за десять дней

На популярном курорте в США акула укусила 12-летнюю девочку. Об этом сообщает CBS News.

Инцидент произошел во вторник на пляже Си-Пайнс, на острове Хилтон-Хед, штат Южная Каролина. По данным местной пожарной службы, 12-летняя девочка плавала недалеко от берега, когда на нее напала акула. Хищная рыба схватила ее за ногу, но ей удалось вырваться и выбраться на сушу. Школьница потеряла много крови, но на место быстро прибыли парамедики, которые оказали ей первую помощь. После этого пострадавшую вертолетом доставили в больницу Саванны, штат Джорджия.

Это уже второй случай нападения акулы на детей за десять дней — 11 июня девятилетняя Лия Лендель чуть не лишилась руки в ходе аналогичного инцидента во Флориде. «Я просто ныряла с маской, когда что-то схватило меня и попыталось утащить», — рассказала девочка на пресс-конференции после нескольких операций по восстановлению кисти, которую почти откусила хищница.

Местные жители и туристы обеспокоены участившимися случаями. Эксперты Международного архива нападений акул отмечают, что в 2024 году было зафиксировано 47 неспровоцированных атак, четыре из которых оказались смертельными. Власти призывают отдыхающих соблюдать осторожность при купании.

Ранее женщина, чуть не потерявшая ногу из-за нападения акулы в Австралии, поделилась подробностями произошедшего. По ее словам, крови было так много, что она даже не видела хищницу.