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05:00, 30 апреля 2025Из жизни

Женщина чуть не потеряла ногу из-за акулы и рассказала о своем спасении

В Австралии незнакомцы спасли женщину от нападения акулы
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: David Clode / Unsplash

Женщина, чуть не потерявшая ногу из-за нападения акулы в Австралии, поделилась подробностями произошедшего. О своем спасении она рассказала 9Now.

Инцидент произошел с Мани Чжан на труднодоступном пляже на юге от Сиднея 7 марта. 57-летняя женщина отметила, что это место всегда казалось ей безопасным. Она плавала в нескольких метрах от берега и вдруг почувствовала, как что-то пронеслось мимо нее под водой.

Затем Чжан показалось, что ее что-то ужалило. Вода вокруг нее окрасилась в красный цвет. По словам женщины, крови было так много, что она даже не видела акулу. «Честно говоря, я думала, что должна умереть», — призналась Чжан.

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В этот момент из воды выходили другие купальщики — Блейк Дональдсон и его партнерша Эллен Мелхерт. Они услышали крики женщины, и Дональдсон бросился ей на помощь с доской для серфинга в руках. По его словам, Чжан была настолько слаба, что едва держалась за протянутую ей доску.

Им удалось добраться до берега. Там Мелхерт сделала пострадавшей импровизированный жгут из полотенец и позвонила в скорую помощь.

«Я не помню, как выглядел Блейк или как выглядела Эллен. Я просто знаю, что есть два героя, которые [были] там, чтобы спасти меня», — подчеркнула Чжан, очнувшись в больнице. Врачи сохранили ей ногу.

Ранее сообщалось, что в израильском городе Хадера акулы растерзали дайвера, снимавшего их на видео под водой. По словам очевидца, Цах пытался отбиться от акул камерой, однако это его не спасло.

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