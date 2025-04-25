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21:05, 25 апреля 2025Из жизни

Акулы растерзали снимавшего их на видео дайвера

Стала известна личность человека, которого растерзали акулы в Израиле
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Gerald Schömbs / Unsplash

В израильском городе Хадера акулы растерзали дайвера, снимавшего их на видео под водой. Об этом пишет Israel National News.

Нападение произошло 21 апреля. Через несколько дней стало известно, что жертвой акул стал 40-летний Барак Цах. Как сообщает полиция, мужчина решил остановиться на берегу и порыбачить, когда возвращался с работы домой.

Родственники Цаха опровергли эту версию. По их словам, у мужчины с собой не было какой-либо наживки, только ласты, маска с трубкой и камера GoPro. «Он зашел в воду, чтобы понырять и пофотографировать акул, а не кормить их или играть с ними», — заявила семья пострадавшего.

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По словам очевидца, Цах пытался отбиться от акул камерой, однако это его не спасло.

Семья мужчины призвала не распространять ложные сведения о том, как его не стало.

Ранее сообщалось, что акул, растерзавших Цаха в израильском городе Хадера, прикормили отдыхающие. Посетители пляжа приближались вплотную к хищницам и дразнили их.

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