Растерзавших человека акул подкармливали отдыхающие на пляже

Отдыхающие подкармливали и дразнили акул, растерзавших человека в Израиле

Акул, растерзавших человека на пляже в израильском городе Хадера, прикормили отдыхающие. Об этом сообщает Associated Press.

Нападение произошло 21 апреля. Хотя пляж был не предназначен для купания, пострадавший проигнорировал предупреждения и зашел в воду. Акулы растерзали его на глазах у многочисленных отдыхающих. Как пишет Ynet, прошли почти сутки, прежде чем удалось найти его останки.

Акул видели и до нападения. Некоторые отдыхающие кидали им еду, приближались вплотную и дразнили — например, дергали их за плавники. На другом пляже, где тоже видели акул, люди подплывали к акулам, несмотря на требование спасателей выйти из воды.

В израильской прессе появились кадры, снятые накануне нападения и демонстрирующие отношение отдыхающих к акулам. На кадрах две хищные рыбы кружат возле маленьких детей, стоящих в воде. Когда ребенок хочет выйти на берег, мужчина, снимающий видео, останавливает его. «Ты что, акул боишься?» — спрашивает он.

Ранее акулы нападали на людей в Израиле лишь три раза: в 1946, 1974 и 2013 годах. Все трое пострадавших остались живы.

Виновниками недавнего нападения, предположительно, были темные или серо-голубые акулы. Темные акулы вырастают до четырех метров в длину и весят до 350 килограммов. Максимальная длина серо-голубых акул составляет 2,5 метра, а вес — 100 килограммов.

Ранее сообщалось, что серфер Дэйв Пирсон вспомнил, как пережил укус тупорылой акулы у берегов австралийского штата Новый Южный Уэльс. «Чувство было такое, будто под товарный поезд попал», — отметил он.