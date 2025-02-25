Серфер пережил укус тупорылой акулы и сравнил ее нападение с попаданием под товарный поезд

В Австралии серфер сравнил нападение тупорылой акулы с ударом товарного поезда

Серфер Дэйв Пирсон вспомнил, как пережил укус тупорылой акулы у берегов штата Новый Южный Уэльс, Австралия. Об этом пишет ABC Australia.

Нападение акулы на Пирсона произошло в 2011 году. Как вспоминает мужчина, в тот день он катался на новой доске и довольно быстро поймал хорошую волну. Вдруг его что-то ударило. «Это было похоже на попадание под товарный поезд», — сравнил Пирсон. Он оказался под водой, не понимая, что происходит.

По словам мужчины, в тот момент рядом с ним появилась акула. Она вцепилась ему в руку, оторвала мышцы с кости в районе предплечья и повредила сухожилия на запястье. После хищница внезапно разжала челюсти. «Я смотрел на свою руку и на брызжущую кровь, и думал: "Это нехорошо. Я должен остановить это кровотечение"», — рассказал Пирсон. Серфер добрался до берега сам, но это стоило ему титанических усилий. В какой-то момент он даже думал, что не выживет.

На берегу Пирсону помогали его друзья, пока не приехала скорая помощь. Когда его возлюбленная узнала о произошедшем, она пошутила, что он придумал действительно хитрый способ не готовить ужин. По словам мужчины, ему повезло, что не пришлось ампутировать руку. В больнице Пирсону даже удалось пообщаться с еще одной жертвой нападения акулы.

Как отмечает мужчина, после восстановления его любовь к океану пересилила страх акул, поэтому он занимается серфингом до сих пор. Эта история вдохновила его создать клуб поддержки для людей, спасшихся не только от акул, но и от крокодилов, львов и бегемотов. Пирсон назвал его Bite Club (bite переводится с английского как «укус»).

Ранее сообщалось, что на британских островах Теркс и Кайкос акула напала на 55-летнюю туристку из Канады, пытавшуюся сделать селфи на ее фоне. Из-за этого женщина лишилась части рук: в больнице ей ампутировали одну руку ниже запястья, а вторую — ниже половины предплечья.