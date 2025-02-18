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05:00, 18 февраля 2025Из жизни

Акула откусила руки пытавшейся сфотографироваться с ней женщине

На Теркс и Кайкос туристка решила сделать селфи с акулой и лишилась рук
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Shutterstock / Fotodom

На британских островах Теркс и Кайкос акула напала на 55-летнюю туристку из Канады, пытавшуюся сделать селфи на ее фоне. Об этом пишет The New Zealand Herald.

Когда почти двухметровая акула показалась у берега, где отдыхала туристка, та решила подойти к ней. Стоило женщине сделать пару шагов в воду, чтобы сфотографироваться с хищницей, как та резко набросилась на нее и откусила ей руки.

Нападение акулы увидел муж туристки. Он бросился в воду в надежде отпугнуть хищницу, чтобы та не атаковала женщину снова. Очевидцы произошедшего вытащили жертву на берег и постарались остановить кровь с помощью своей одежды. Женщина лишилась части рук: в больнице ей ампутировали одну руку ниже запястья, а вторую — ниже половины предплечья.

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Пострадавшая уже вернулась в Канаду, где продолжит восстановление. Предполагается, что на нее напала тупорылая акула.

Ранее сообщалось, что в водах Новой Зеландии 19-летний каякер едва спасся от преследовавшей его белой акулы. Ему пришлось проплыть четыре километра в сторону берега, чтобы оторваться от хищницы.

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