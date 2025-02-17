Акула-людоед стала преследовать молодого каякера и попала на видео

В водах Новой Зеландии каякер едва уплыл от преследующей его акулы-людоеда

В водах Новой Зеландии 19-летний каякер едва спасся от преследовавшей его белой акулы. Об этом пишет The New Zealand Herald.

Мэтт Уэллс рыбачил в одиночестве в Тасмановом море, как вдруг заметил, что его живая наживка на леске ведет себя странно. Он осмотрелся, увидел позади своего каяка какое-то движение в воде и включил камеру. Тут из моря и показался плавник белой акулы, которую также называют акулой-людоедом. Этот момент попал на видео.

Акула поплыла за каякером, который сразу двинулся в сторону берега. «Если меня съедят, это будет не очень весело», — говорит Уэллс на видео. От страха молодой рыбак начал материться. Он пытался отвлечь акулу, бросив в нее бутылку, но это не помогло. Вскоре Уэллс стал молиться Тангароа — богу морской стихии в верованиях полинезийцев. В конце концов он преодолел четыре километра и смог уплыть от хищницы.

Позже Уэллс рассказал, что преследовавшая его акула была в длину около 4,5 метра, а весила примерно 450 килограммов. Он отметил, что занимается рыбалкой на каяках с шести лет, поэтому давно ждал подобной встречи. По словам рыбака, он благодарен за произошедшее, хоть в моменте и испытывал только ужас.

Ранее сообщалось, что в водах Чили отец снял на видео, как его сына проглотил горбатый кит. «Я услышал громкий звук и, когда обернулся, мой сын уже исчез», — вспоминает мужчина.

