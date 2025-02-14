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09:22, 14 февраля 2025Из жизни

Кит проглотил юношу на глазах у его отца

В водах Чили кит проглотил юношу и попал на видео
Юлия Юткина
Юлия Юткина

В водах Чили отец снял на видео, как его сына проглотил горбатый кит. Об этом пишет Jam Press.

49-летний Делл Симанкас и его сын Адриан столкнулись с огромным животным, когда сплавлялись на компактных надувных лодках, которые называются пакрафтами. 24-летний Адриан вырвался вперед, и кит напал именно на него. «Я услышал громкий звук, и когда обернулся, мой сын уже исчез», — вспоминает Делл. Жуткий момент попал на видео.

На какое-то время кит и юноша исчезли под водой, однако вскоре Адриан появился на поверхности, цепляясь за пакрафт. Животное выплюнуло его на глазах отца. Мужчина стал подбадривать сына, советовал ему расслабиться и не отпускать лодку. В итоге юноше удалось добраться до пакрафта отца, и они благополучно выбрались на берег.

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Позже Адриан рассказал, что не совсем понял, что произошло. Ему показалось, что его кто-то съел. «Этот рассказ кажется фантастикой, — подчеркнул юноша. — Но я выжил, чтобы рассказать об этом». Отмечается, что он не получил никаких травм.

Отец и сын заявили, что несмотря на произошедшее продолжат заниматься пакрафтингом, но станут осторожнее.

Ранее сообщалось, что в китайской провинции Юньнань огромный осетр напал на девушку из России. Он проглотил ее плавательные очки и зажим для носа и оставил на ее голове ссадины.

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