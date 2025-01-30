Нападение гигантской рыбы на русалку из России сняли на видео

В Китае огромный осетр попытался проглотить девушку из России

В китайской провинции Юньнань огромный осетр напал на девушку из России. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Случай произошел в аквариуме, где девушка работает русалкой. Когда она выступала перед посетителями, плавая среди рыб с русалочьим хвостом на ногах, к ней подплыл осетр и попытался ее схватить. В результате ее голова очутилась в пасти гигантской рыбы.

Девушке удалось быстро вырваться, после чего она всплыла на поверхность. Осетр проглотил ее плавательные очки и зажим для носа. Один из очевидцев снял инцидент на видео.

Хотя у осетров нет зубов, на голове, шее и веке пострадавшей остались ссадины. Утверждается, что руководство аквариума предложило девушке эквивалент 9,5 тысячи рублей в качестве компенсации морального ущерба.

Ранее 25-летняя Дарья из Краснодара, работающая русалкой в Китае, рассказала «Ленте.ру» об отношениях с морскими животными. Во время одного выступления россиянка случайно толкнула акулу, и та погналась за ней.