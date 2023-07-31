Работающая в Китае русалкой россиянка рассказала об отношениях с акулой

«Лента.ру»: работающая русалкой в Китае россиянка рассказала о плавании с рыбами

25-летняя Дарья из Краснодара, работающая русалкой в Китае, рассказала об отношениях с морскими животными. Ее историю публикует «Лента.ру».

Россиянка работает в океанариуме Китая с мая 2023 года. Она плавает под водой без маски и в специальном костюме, развлекая людей. По словам Дарьи, во время плавания с морскими животными происходит множество интересных случаев. Так, однажды в Корее девушка случайно толкнула акулу, когда всплывала. Хищная рыба запомнила русалку и некоторое время гонялась за ней, пытаясь толкнуть в ответ.

В настоящее время Дарья не плавает с морскими животными, хотя иногда встречается с дельфинами во время работы. Она отметила, что дельфины всегда приветливы и осторожны по отношению к русалкам. Животные любят высовывать мордочки из воды, чтобы их погладили, и радуются, когда Дарья и ее коллеги проходят у бассейна. Несмотря на это девушка предупредила, что плавать с дельфинами опасно.

Если двухтонное животное заинтересуется тобой, то может затащить в воду, когда ты не будешь к этому готов Дарья

Дарья плавает вместе с флаундерами — рыбками, известными по мультфильму «Русалочка». Иногда во время выступления они с коллегой подкармливают рыб креветками. Девушка рассказала, что им нравится смотреть на золотистый круговорот рыбок, и зрителей он тоже веселит.

Ранее водитель бензовоза в беседе с «Лентой.ру» назвал главную сложность своей работы. По его словам, его преследует постоянный недосып: «Между рейсами отдыхаешь час-два — и снова едешь, и едешь, и едешь...»

